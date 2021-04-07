Кожевников отметил вклад Ротенберга в развитие детско-юношеского хоккея

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в день 40-летия первого вице-президента ФХР, главы штаба национальной сборной России Романа Ротенберга отметил улучшения в юношеском хоккее с шайбой

"Несколько лет назад благодаря вице-президенту Федерации Хоккея России Роману Ротенбергу появилась программа подготовки молодых хоккеистов "Красная машина". Она используется в работе всех сборных, кроме того, знаю, что по ней работают в регионах. По детскому хоккею в нашей стране всегда много вопросов, везде работают с детьми по каким-то своим программам, а вот как таковой централизованной программы раньше не было", - сказал Кожевников "Интерфаксу".

"Несколько лет назад она появилась и уже стала давать свои плоды. Сборная России выиграла юношескую Олимпиаду, посмотрите, как омолодилась национальная команда. У нас еще не хватает юниорской лиги, но это, думаю, дело времени. Роман Борисович уже как-то отмечал необходимость этой лиги, и я уверен, если бы не коронавирус и случившийся кризис в стране она бы уже функционировала", - отметил двукратный чемпион Олимпийских игр.

Роман Ротенберг стал первым вице-президентом ФХР в декабре 2014 года.