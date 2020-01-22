Российские хоккеисты победили США и выиграли юношескую Олимпиаду
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сборная России стала победителем хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр в Лозанне.
В финале соревнования российские хоккеисты нанесли поражение сверстникам из команды США – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
Обладателем бронзы стала сборная Канады, в матче за третье место победившая Финляндию (4:2).
На юношеской Олимпиаде в Лозанне российские хоккеисты выиграли все матчи. На групповом этапе они обыграли Канаду (6:2) и Данию (9:0). В полуфинале россияне разгромили Финляндию (10:1).