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Российские хоккеисты победили США и выиграли юношескую Олимпиаду

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сборная России стала победителем хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

В финале соревнования российские хоккеисты нанесли поражение сверстникам из команды США – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Обладателем бронзы стала сборная Канады, в матче за третье место победившая Финляндию (4:2).

На юношеской Олимпиаде в Лозанне российские хоккеисты выиграли все матчи. На групповом этапе они обыграли Канаду (6:2) и Данию (9:0). В полуфинале россияне разгромили Финляндию (10:1).

хоккей

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