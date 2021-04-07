"Манчестер Сити" продлил контракт с полузащитником Кевином Де Брейне

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о подписании нового соглашения с полузащитником сборной Бельгии Кевином Де Брейне.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт будет действовать до лета 2025 года.

29-летний Де Брейне перешел в "Манчестер Сити" из немецкого "Вольфсбурга"в 2015 году. За английский клуб он провел 253 матча, забив 64 мяча. Один из них – накануне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сити").

В составе "Манчестер Сити" он по два раза выиграл чемпионат Англии и Суперкубок Англии, один раз – Кубок Англии, четыре раза – Кубка Футбольной лиги.

Также Де Брейне является чемпионом Бельгии, обладателем Кубка и Суперкубка Бельгии в составе "Генка", обладателем Кубка и Суперкубка Германии в составе "Вольфсбурга".

На чемпионате мира-2018 в России вместе с партнерами по сборной Бельгии он стал бронзовым призером.