Судья матча ЛЧ взял автограф у форварда Холанда на желтой и красной карточках

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Линейный арбитр, обслуживавший матч Лиги чемпионов УЕФА между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссии", по окончании встречи попросил расписаться нападающего команды из Дортмунда норвежца Эрлинга Холанда.

Румынский рефери остановил Холанда в подтрибунном помещении, достал из кармана желтую и красную карточки (которые, как правило, используют главные судьи) и попросил Холанда на них расписаться. Тот в автографе не отказал. Соответствующие видеокадры (их, в частности, публикует Marca) были зафиксированы в конце трансляции матча.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Боруссия" прошел в ночь на среду по московскому времени и завершился победой английской команды со счетом 2:1.

20-летний Эрлинг Холанд является открытием нынешнего сезона, он уже установил ряд рекордов Лиги чемпионов.

Он первым в истории турнира смог забить как минимум по два мяча в четырех матчах подряд. Кроме того, Холанд стал самым молодым (20 лет 231 – на момент игры – день) футболистом, кто забивал в шести играх подряд. Также статистики отметили, что норвежец быстрее всех в истории ЛЧ провел 20 голов – за 14 матчей.

Антилидерами в списке тех, кто больше всех в Европе пропустил от Холанда, являются петербургский "Зенит" и итальянский "Наполи" – по 3 гола.

Сообщалось, что игроком интересуется несколько грандов европейского футбола, в частности, речь идет о том же "Манчестер Сити", а также об испанских "Барселоне" и "Реале".