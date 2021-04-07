У хоккеиста "Авангарда" Емелина в крови нашли следы наркотиков

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану, "Авангард" информацией не располагает

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В анализах капитана ХК "Авангард" Алексея Емелина, госпитализированного в тяжелом состоянии в Казани, медики обнаружили следы наркотических веществ, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы МВД по Татарстану в среду.

"По результатам медицинской экспертизы, которая поступила в ведомство, в крови спортсмена были обнаружены следы наркотических веществ. Предварительно, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов. В данный момент МВД проводит проверку ", - сказал собеседник агентства.

Между тем, в "Авангарде" такой информацией не располагают.

"На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ", - говорится в заявлении клуба.

Клуб отвергает информацию о том, что хоккеисту предстоит операция по трансплантации печени, которая ранее появилась в СМИ.

"С удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой", - отмечается там же.

Ранее со ссылкой на Минздрав Татарстана сообщалось, что Емелин в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц Казани, его готовят к транспортировке в федеральную клинику.

По данным местных СМИ, 34-летний защитник омского клуба обратился к медикам во время первого матча серии финала Восточной конференции между "Авангардом" и "Ак Барсом" 3 апреля. После матча он был госпитализирован сначала в инфекционную больницу Казани, а потом в Республиканскую клиническую больницу. Спортсмену был поставлен диагноз "токсический шок печени". Емелина доставили на реанимобиле в институт им. Склифосовского в Москве. Хоккеиста готовят к пересадке печени, он в тяжелом состоянии.

Омский "Авангард" в финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги противостоит казанскому "Ак Барсу", Команды провели два матча в Казани. В обоих матчах победил "Авангард": 3 апреля он был сильнее хозяев 3:1, а 5 апреля победил со счетом 2:0.

7 апреля серия переезжает в подмосковную Балашиху, где "Авангард" проводит свои домашние матчи.