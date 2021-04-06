Госпитализированного в тяжелом состоянии игрока "Авангарда" транспортируют в Москву

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Капитана омского хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина, госпитализированного в одну из больниц Татарстана в тяжелом состоянии, готовят к транспортировке в федеральную клинику, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Татарстана Рания Сабирова во вторник.

"Пациент поступил в тяжелом состоянии, готовится к транспортировке в федеральную клинику", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь, генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков сообщил, что состояние хоккеиста стабильное.

"Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны", - приводит слова Волкова пресс-служба "Авангарда".

"Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!" - отметил Волков.

Омский "Авангард" в финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги противостоит казанскому "Ак Барсу", Команды провели первые два матча в Казани. В обоих матчах победил "Авангард": 3 апреля он был сильнее хозяев 3:1, а 5 апреля победил со счетом 2:0. По сообщениям ряда СМИ, нынешнее состояние Емелина стало следствием травмы, полученной им в первом матче серии.

7 апреля серия переезжает в подмосковную Балашиху, где "Авангард" проводит свои домашние матчи.

34-летни Емелин играет за "Авангард" с 2018 года. До этого он в России играл за ЦСК ВВС, "Ладу" и "Барс", за рубежом защищал цвета клубов НХЛ "Монреаль" и "Нэшвилл".

В составе сборной России он по одному разу выиграл золото и серебро чемпионатов мира, два раза – бронзу ЧМ.