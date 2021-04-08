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Скончался олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Виктор Куренцов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Победитель Олимпийских игр по тяжелой атлетике 1968 года в Мехико Виктор Куренцов скончался на 81-м году жизни, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

"Сегодня скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие и такое печальное известие. Мои соболезнования родным и близким! Вечная память", - написал в четверг Иванов в своём аккаунте в Instagram.

Куренцов родился 5 апреля 1941 года. В 1964 году Куренцов стал серебряным призёром Олимпийских игр 1964 года в Мюнхене, а в 1968 победил на Олимпийских играх в Мехико в категории до 75 кг. Также Куренцов являлся шестикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы, девятикратным чемпионом Советского Союза.

тяжелая атлетика

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