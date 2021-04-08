"Арсенал" в меньшинстве проиграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" на своем поле уступил московскому ЦСКА в матче 1/4 финала Бетсити Кубка России по футболу.

Результат поединка в Туле - 1:2. Первыми забили хозяева - отличился Евгений Луценко (33 минута). Затем за ЦСКА гол забил Вадим Карпов (48).

На 55-й минуте матча Луценко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. А на 86-й минуте защитник армейцев Марио Фернандес после паса Алана Дзагоева забил победный мяч.

Ранее в полуфинал вышли столичный "Локомотив", грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов".

Изначально четвертьфиналы были запланированы на начало марта, однако 26 февраля пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о переносе игр на 7 и 8 апреля.

Состав полуфинальных пар определится по результатам жеребьевки 9 апреля. Матчи 1/2 финала запланированы на 21 и 22 апреля, а финал на 12 мая.