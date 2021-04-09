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Главный тренер сборной России по биатлону Польховский покинет пост

Главный тренер сборной России по биатлону Польховский покинет пост
Тренер Валерий Польховский
Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Валерий Польховский по состоянию здоровья оставит пост главного тренера сборной России 31 мая, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

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"Польховский остается в должности до 31 мая. Далее мы приняли обоюдное решение о том, что он не будет продолжать работу на данной должности по состоянию здоровья", - заявил Майгуров, интервью которого опубликовано на сайте СБР.

"Мы продолжим сотрудничать по разным вопросам, так или иначе", - добавил он.

Майгуров отметил, что до 1 июня СБР может предложить на утверждение нового кандидата на должность главного тренера сборной России.

"С 1 июня должность будет вакантна, возможно, к этой дате мы предложим кандидатуру. Пока я буду заниматься текущими вопросами команд, коммуникацией с тренерами команд, организацией подготовки к будущему сезону", - сообщил глава СБР.

67-летний Польховский возглавил тренерский штаб сборной России в августе 2020 года.

С 2001 по 2007 год Польховский успешно работал старшим тренером женской сборной России. В 2011 году он стал главным тренером национальной команды, а через два года - советником бывшего президента СБР Михаила Прохорова. После сотрудничества со сборными Казахстана и Белоруссии Польховский вернулся в Россию, и в декабре 2019 года занял пост вице-президента СБР.

биатлон Валерий Польховский

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