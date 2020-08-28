Польховский официально назначен главным тренером сборной России по биатлону

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Ранее на эту должность Польховского рекомендовали правление СБР и экспертный совет Минспорта.

"Есть четкая инструкция Министерства спорта об обязанностях главного тренера. Будем по ней и работать. Там говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части. Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе - и СБР, и ОКР, и Минспорта. Тогда будет результат", - рассказал Польховский.

С 2001 по 2007 год Польховский успешно работал старшим тренером женской сборной России. В 2011 году он стал главным тренером национальной команды, а через два года - советником бывшего президента СБР Михаила Прохорова. После сотрудничества со сборными Казахстана и Белоруссии Польховский вернулся в Россию, и в декабре 2019 года занял пост вице-президента СБР.