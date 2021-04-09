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ФК "Зенит" в 2020г получил 2 млрд руб. чистого убытка при рекордной выручке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - АО "Футбольный клуб "Зенит" по итогам 2020 года получило чистый убыток в размере 2,35 млрд рублей против 547 млн рублей чистой прибыли в 2019 году, говорится в отчетности компании.

Убыток стал рекордным для компании за последние шесть лет, до настоящего времени худший показатель был в 2017 году, когда чистый убыток составил 231 млн рублей.

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При этом выручка клуба за 2020 год стала наибольшей за шестилетний период. Показатель вырос на 4,2% относительно 2019 года и достиг 11,8 млрд рублей.

Убыток от продаж вырос на 14,9%, до 4,76 млрд рублей, это также самый большой показатель за шесть лет.

Согласно отчетности ФК "Зенит" за 2019 год, крупнейшим акционером компании являлся Газпромбанк - 49,9% акций. В отчете за 2020 год клуб своих владельцев не раскрывает.

"Зенит" - российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в российской премьер-лиге. Он - обладатель Кубка СССР 1944, чемпион СССР 1984 года, шестикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/2008, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.

В текущем сезоне клуб идет на первом месте в таблице чемпионата России. В клубном рейтинге УЕФА клуб находится на 28 позиции (наивысшее место среди российских клубов) и второй позиции среди клубов бывшего СССР (выше только донецкий "Шахтер").

футбол ФК Зенит

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