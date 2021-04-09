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Футболиста ЦСКА Магнуссона прооперировали в Финляндии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перенес операцию на ахилле в Финляндии, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

"Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку", - приводятся слова игрока.

5 апреля сообщалось, что врачи диагностировали защитнику ЦСКА, который из-за травмы не смог закончить матч 24-го тура Российской премьер-лиги против "Тамбова", разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.

Магнуссон получил травму на 70-й минуте матча, который состоялся 4 апреля на стадионе "Мордовия Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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