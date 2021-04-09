ХК "Авангард" попросил МВД объяснить сведения о наркотиках в крови Емелина

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Омский хоккейный клуб "Авангард" направил запрос МВД по Республике Татарстан с просьбой объяснить, откуда появилась информация о наличии наркотиков в крови капитана команды Алексея Емелина.

"Авангард" направил официальные запросы Министру внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорину и главному врачу МСЧ "Казанского (Приволжского) федерального университета" С.А. Осипову с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови капитана ХК "Авангард" Алексея Емелина наркотических веществ, а также существуют ли какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови хоккеиста", - говорится в сообщении пресс-службы "Авангарда".

"Клуб считает, что распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию ХК "Авангард", честь и достоинство Алексея Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки", - отмечается там же.

7 апреля представитель пресс-службы МВД по Татарстану сообщил "Интерфаксу", что в анализах капитана "Авангарда" были обнаружены следы наркотических веществ.

Ранее со ссылкой на Минздрав Татарстана сообщалось, что Емелин в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц Казани. 34-летний защитник омского клуба обратился к медикам во время первого матча серии финала Восточной конференции между "Авангардом" и "Ак Барсом" 3 апреля. После матча он был госпитализирован. Согласно информации, спортсмену был поставлен диагноз "токсический шок печени".

В итоге Емелина доставили на реанимобиле в институт им. Склифосовского в Москве.

34-летний Емелин играет за "Авангард" с 2018 года. До этого он в России играл за ЦСК ВВС, "Ладу" и "Барс", за рубежом защищал цвета клубов НХЛ "Монреаль" и "Нэшвилл".

В составе сборной России он по одному разу выиграл золото и серебро чемпионатов мира, два раза – бронзу ЧМ.