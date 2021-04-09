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Матчи Английской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты чемпионата Англии почтут память ушедшего в пятницу из жизни принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Отмечается, что началу матчей, которые пройдут на этой неделе, будет предшествовать минута молчания. В свою очередь, футболисты будут играть с траурными повязками на рукавах.

Герцог умер 9 апреля в Виндзоре. Ему было 99 лет. Супруг Елизаветы II более 73 лет был британским консортом - дольше всех в истории королевства. У них родилось четверо детей, восемь внуков и десять правнуков. Официальные обязанности члена королевской семьи Филипп исполнял до августа 2017 года, пока это позволяло его здоровье.

футбол Англия

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