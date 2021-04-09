Матчи Английской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты чемпионата Англии почтут память ушедшего в пятницу из жизни принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.
Отмечается, что началу матчей, которые пройдут на этой неделе, будет предшествовать минута молчания. В свою очередь, футболисты будут играть с траурными повязками на рукавах.
Герцог умер 9 апреля в Виндзоре. Ему было 99 лет. Супруг Елизаветы II более 73 лет был британским консортом - дольше всех в истории королевства. У них родилось четверо детей, восемь внуков и десять правнуков. Официальные обязанности члена королевской семьи Филипп исполнял до августа 2017 года, пока это позволяло его здоровье.
It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021
His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn