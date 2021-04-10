Хоккеисты СКА победили ЦСКА в третьем овертайме и сократил отставание в серии плей-офф

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме проиграли петербургскому СКА в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, проходившая в Москве в субботу, завершилась со счетом 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).

В основное время в составе ЦСКА отличились Максим Мамин (9 минута) и Брендан Лайпсик (45), а за СКА шайбы забросили Василий Подколзин (26) и Кирилл Марченко (29).

На 56-й минуте Антон Бурдасов вывел СКА вперед. Однако после видеопросмотра арбитры гол отменили из-за положения "вне игры" у защитника СКА Динара Хафизулина.

Судьба матча решилась в третьем овертайме. На 114-й минуте Подколзин забросил победную для СКА шайбу.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу столичных армейцев. Шестая встреча плей-офф пройдет в Петербурге 12 апреля.