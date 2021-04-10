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"Рубин" обыграл "Ростов" и поднялся в зону еврокубков в таблице РПЛ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" уступил казанскому "Рубину" в домашнем матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону в субботу, завершилась со счетом 0:1. Гол на 73-й минуте забил полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич.

В турнирной таблице "Рубин" набрал 43 очка и с шестого места поднялся на четвертое, сместив из зоны еврокубков московский ЦСКА. Армейцы, у которых тоже 43 очка, в понедельник в 25-м туре примут "Ротор".

"Ростов" находится на 9-й строчке, имея в активе 37 баллов.

Лидирует в чемпионате "Зенит" (51 очко).

футбол Ростов Рубин

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