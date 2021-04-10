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Российская теннисистка Кудерметова вышла в финал турнира в Чарльстоне

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова обыграла испанку Паулу Бадосу в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Чарльстоне (США).

Результат поединка - 6:3, 6:3 в пользу Кудерметовой, которая теперь в решающем поединке за трофей сыграет с Данкой Ковинич (Черногория).

Паула Бадоса, занимающая в рейтинге WTA 71-е место, на пути к полуфиналу победила первую ракетку мира Эшли Барти (Австралия).

Соревнования в Чарльстоне относятся к категории WTA-500 с призовым фондом более $565 тысяч. Кудерметова осталась единственной из россиянок, которые приняли участие в одиночном разряде. Ранее свои матчи проиграли Варвара Грачева, Наталья Вихлянцева, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова.

Победитель турнира в Чарльстоне получит почти $69 тыс. и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

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