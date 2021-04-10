"Реал" победил "Барселону" и вышел на первое место в чемпионате Испании

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Реала" со счетом 2:1 победили "Барселону" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании.

На 13-й минуте гол в составе "Реала" провел Карим Бензема, на 28-й – Тони Кроос.

На 60-й минуте футболист "Барселоны" Оскар Мингеса сократил отставание в счете.

"Реал" доигрывал матч в меньшинстве: на первой компенсированной ко второму тайму минуте за второе предупреждение был удален Каземиро. Первую желтую карточку арбитр предъявил ему двумя минутами ранее.

Матч прошел без зрителей (из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса) на стадионе "Альфредо ди Стефано", где домашние игры проводит резервная команда "Реала".

Благодаря этой победе "Реал" набрал 66 очков, опередил "Барселону" и вышел на первое место в турнирной таблице. Столько же баллов имеет уступающий по дополнительным показателям "Атлетико", у которого есть игра в запасе. "Барселона" – на третьем месте, 65 очков.