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"Авангард" в овертайме обыграл "Ак Барс" и вышел вперед в серии плей-офф

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" в овертайме уступил омскому "Авангарду" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в столице Татарстана, завершилась со счетом 3:2 в овертайме (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу омичей. В составе победителей шайбы забросили Семен Чистяков (16 минута), Илья Ковальчук (60) и Рид Буше (62). У "Ак Барса" дважды отличился Дмитрий Воронков (51, 54).

Счет в серии, которая длится до четырех побед одной из команд, стал 3:2 в пользу "Авангарда".

Шестой матч серии пройдет в Балашихе 13 апреля.

Ак Барс Авангард

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