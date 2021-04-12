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Сборная России по керлингу проиграла Швейцарии матч за бронзу ЧМ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Керлингисты сборной России потерпели поражение от команды Швейцарии в матче за третье место проходившего в Калгари чемпионата мира среди мужчин.

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу швейцарской команды.

Таким образом, швейцарские керлингисты стали бронзовыми медалистами турнира.

Золото завоевала сборная Швеции, победившая в финале Шотландию со счетом 10:5.

На круговом этапе сборная России заняла второе место, одержав 11 побед при двух поражениях. Это позволило команде квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио.

В полуфинале российская команда уступила Шотландии – 3:5.

Цвета сборной России на ЧМ защищали Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства она выступила на турнире под флагом Федерации керлинга России.

керлинг

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