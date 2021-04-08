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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:13

Мужская сборная России по керлингу завоевала путевки на ОИ и в плей-офф ЧМ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Керлингисты сборной России со счетом 8:6 победили соперников из команды Норвегии на проходящем в Канаде чемпионате мира среди мужчин.

В 11 матчах турнира россияне выиграли девять матчей при двух поражениях и возглавили турнирную таблицу ЧМ. При этом российская команда обеспечила себе место в плей-офф чемпионата, а также путевку на Олимпиаду в Токио.

Цвета сборной России на ЧМ защищают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства она выступает на турнире под флагом Федерации керлинга России.

керлинг

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