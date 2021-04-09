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"Ак Барс" сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина c "Авангардом"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Ак Барс" (Казань) обыграл соперников из омского "Авангарда" в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча проходила в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит свои домашние матчи, и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе "Ак Барса" точные броски нанесли Михаил Глухов (6-я минута) и Станислав Галиев (41, в большинстве). За "Авангард" отличился Корбэн Найт (60).

Счет в серии, которая длится до четырех побед одной из команд, стал 2-2.

Очередной матч серии пройдет в Казани 11 апреля.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина

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