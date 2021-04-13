Умер главврач футбольного клуба "Динамо" Ярдошвили

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Умер главный врач московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ярдошвили, сообщил сайт ФК. Он умер 13 апреля утром, ему было 66 лет.

Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров отметил неожиданность случившегося и сказал, что "абсолютно у всех в клубе просто шоковое состояние".

От имени клуба он пообещал помочь семье Ярдошвили.

Более 40 лет Ярдошвили работал с советскими и российскими футбольными командами. Среди них одесский "Черноморец", московский "Локомотив", ЦСКА. В "Динамо" Ярдошвили пришел в 1982 году и проработал в нем 8 лет. Позже, в 2016 году он вернулся в клуб на должность главного врача футбольной команды.

Ярдошвили был заслуженным врачом России, главой профсоюза футбольных врачей РФС.

Место и дата прощания будут объявлены дополнительно.