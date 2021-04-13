Рибалта вошел в руководство итальянского ФК "Парма" после ухода из "Зенита"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Испанец Хавьер Рибалта, работавший в петербургском "Зените" в качестве спортивного директора, получил назначение на должность в руководстве итальянского футбольного клуба "Парма".

Как сообщает пресс-служба "Пармы", он стал новым управляющим директором клуба. К работе на этом посту Рибалта приступит 19 апреля.

Рибалта начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в "Торино", где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешел на аналогичную должность в "Милан", а спустя еще два года стал главным скаутом итальянской "Новары".

В 2012 году Рибалта присоединился к "Ювентусу", где работал на протяжении пяти лет. После этого провел один сезон в качестве главного скаута "Манчестер Юнайтед".

В июле 2018 года Рибалта был назначен спортивным директором "Зенита". После этого назначения "Зенит" дважды выиграл чемпионат России, лидирует в Российской премьер-лиге и в нынешнем сезоне.

8 апреля стало известно об уходе Рибалты из "Зенита".