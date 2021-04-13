Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:07

ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" завоевали путевку в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, пройдя по сумме двух встреч действующего победителя турнира немецкую "Баварию".

Ответный четвертьфинальный матч прошел на поле ПСЖ и завершился поражением хозяев со счетом 0:1. На 40-й минуте игры в составе "Баварии" отличился Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Ранее в первом матче в Мюнхене со счетом 3:2 победил ПСЖ, который вышел в полуфинал по забитым мячам в гостях. "Бавария", в свою очередь, выбывает из турнира.

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Вратарь ФК "Локомотив" Гилерме дисквалифицирован на два матча

Кудашов стал новым главным тренером московского ХК "Динамо"

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

"Зенит" вышел в плей-офф Евролиги

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА победил "Ротор" в чемпионате России по футболу

Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

ФК "Спартак" остался недоволен судейством в матче с "Локомотивом"

ФК "Спартак" остался недоволен судейством в матче с "Локомотивом"

Российская теннисистка Кудерметова впервые выиграла турнир WTA

"Спартак" проиграл "Локомотиву" в 25-м туре чемпионата России по футболу

"Спартак" проиграл "Локомотиву" в 25-м туре чемпионата России по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код