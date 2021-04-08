"Бавария" дома проиграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты "Челси" нанесли поражение "Порту"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты мюнхенской "Баварии" со счетом 2:3 потерпели поражение от французского "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На третьей минуте игры, прошедшей в Мюнхене ПСЖ открыл счет благодаря голу Килиана Мбаппе. На 28-й счет Маркиньос укрепил преимущество гостей.

На 37-й минуте Эрик-Максим Шупо-Мотинг сократил отставание "Баварии" в счете, на 60-й минуте после точного удара Томаса Мюллера немецкий клуб отыгрался.

На 68-й минуте ворота "Баварии" вновь поразил Мбаппе и установил окончательный счет.

В параллельно шедшем матче лондонский "Челси" в гостях обыграл португальскую команду "Порту" – 2:0. На 32-й минуте гол провел Мейсон Маунт, на 85-й – Бен Чилуэлл.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, игра прошла в испанской Севилье. Здесь же 13 апреля пройдет ответный матч. В тот же день "Пари Сен-Жермен" проведет ответный домашний матч с "Баварией".

"Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов.