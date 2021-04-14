"Челси" завоевал путевку в полуфинал ЛЧ, пройдя "Порту"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Челси" стал обладателем путевки в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

По сумме двух встреч он оказался сильнее португальской команды "Порту".

В ответном матче 1/4 финала футболисты "Порту" в качестве гостей взяли верх со счетом 1:0 благодаря голу Мехди Тареми на 90+4 минуте. Этого, однако, для общего успеха не хватило, поскольку в первом матче победил "Челси" со счетом 2:0.

Обе игры в связи с ограничительными мерами, вызванными пандемией коронавируса, прошли в Севилье (Испания).

В итоге "Челси" вышел в полуфинал, "Порту" выбыл из турнира.