Как минимум в восьми городах матчи футбольного Евро пройдут со зрителями

Санкт-Петербург, как и ожидалось, подтверждает 50-процентную заполняемость арены

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Подтверждено проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года со зрителей в восьми городах, остальные вынесут свои решения до 19 апреля, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"В настоящее время восемь принимающих стран подтвердили вместимость своих стадионов, основываясь на своих прогнозах по ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Вместимость стадионов, в зависимости от города, составят от 25 до 100 процентов.

Санкт-Петербург, как и анонсировалось подтвердил 50-процентную заполняемость арены. Будапешт готов к полной заполняемости стадиона зрителями, при условии ношения зрителями масок и перчаток.

В свою очередь, Баку подтвердил пропускную способность своей арены на 50%, а болельщики должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго подтвердили пропускную способность 25-33%, при этом первые три из них города сохраняют возможность потенциально увеличить этот показатель в конце апреля, в зависимости от развития их программ массового тестирования.

Лондон готов к минимальной вместимости в 25% для трех групповых матчей и матча 1/8 финала и надеется увеличить ее к полуфиналам и финалам в начале июня.

Мюнхен, Рим, Бильбао, Дублин до 19 апреля должны предоставить дополнительную информацию о своих планах. В этот день будут приняты окончательные решения относительно проведения матчей на этих четырех объектах.

Евро-2020 пройдет в 2021 году в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. Чемпионат Европы должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

На групповом этапе сборная России сыграет с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге и с Данией - в Копенгагене.