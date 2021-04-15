Россия стала лидером командного ЧМ среди фигуристов после ритм-танца

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Виктория Синицина и Никита Кацалапов вывели сборную России на первое место в командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, выиграв ритм-танец.

Они заработали 86,66 балла.

Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (82,93), третье – американцы Кейтлин Гавайек/Люк Бейкер.(76,79).

Сборная России получила за выигранную программу 12 очков в свой актив. Далее идут Италия (11), США (10), Франция (9), Япония (8), Канада (7).

Командный ЧМ (World Team Trophy) проводится с 2009 года, турнир традиционно принимает Япония. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза – Япония. Россия дважды становилась серебряным призером, один раз – бронзовым.