Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07

Россия стала лидером командного ЧМ среди фигуристов после ритм-танца

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Виктория Синицина и Никита Кацалапов вывели сборную России на первое место в командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, выиграв ритм-танец.

Они заработали 86,66 балла.

Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (82,93), третье – американцы Кейтлин Гавайек/Люк Бейкер.(76,79).

Сборная России получила за выигранную программу 12 очков в свой актив. Далее идут Италия (11), США (10), Франция (9), Япония (8), Канада (7).

Командный ЧМ (World Team Trophy) проводится с 2009 года, турнир традиционно принимает Япония. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза – Япония. Россия дважды становилась серебряным призером, один раз – бронзовым.

фигурное катание

Новости по теме

Новости

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Сборная России перед Евро-2020 сыграет с Польшей и Болгарией

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

"Челси" завоевал путевку в полуфинал ЛЧ, пройдя "Порту"

ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ

ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ

Вратарь ФК "Локомотив" Гилерме дисквалифицирован на два матча

Кудашов стал новым главным тренером московского ХК "Динамо"

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

"Зенит" вышел в плей-офф Евролиги

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код