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В Иране свыше ста раз прерывали показ матча чемпионата Англии из-за арбитра-женщины

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Трансляция матча чемпионата Англии по футболу между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" на государственном телеканале Ирана многократно прерывался из-за попадания в кадр арбитра-женщины, сообщает Daily Mail.

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Одним из линейных арбитров, обслуживавших игру, была Шон Мэсси, которая находилась в традиционной для рефери экипировке – футболке, шортах и гетрах до колена. Как только она появлялась в кадре, на экране вместо игры пока3ывали панорамный вид стадиона "Тоттенхэма". Сообщается, что это было сделано для того, чтобы телезрители не видели неприкрытые части ног арбитра.

Согласно подсчетам, трансляция прерывалась свыше сотни раз.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" прошел 11 апреля и завершился победой МЮ со счетом 3:1.

Ранее в Иране почти 40 лет действовал закон, согласно которым женщинам было запрещено посещать футбольные матчи. Осенью 2019 года сообщалось, что им, наконец, разрешено приходить на стадионы.

Иран футбол

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