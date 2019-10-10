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Впервые за почти 40 лет в Иране на футбольный матч пустят женщин

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В четверг вечером сборная Ирана по футболу в Тегеране сыграет с командой Камбоджи в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022.

Как сообщает The New York Times, впервые с 1981 года на стадион будут допущены женщины. Как напоминает издание, месяц назад болельщица совершила самоубийство, после того как ее приговорили к шести месяцам тюрьмы за посещение матча.

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Запрет, введенный радикальными консерваторами, действует почти 40 лет и недавно также был распространен на баскетбольные и волейбольные матчи. В Иране женщины, желающие прийти на стадион, зачастую наряжаются мужчинами, чтобы попасть на игру.

После самоубийства женщины внимание на массовые протесты обратили футболисты в Иране и за рубежом. Прозвучали призывы бойкотировать матчи, пока этот запрет не будет снят.

Билеты для женщин на предстоящий матч продавались отдельно. Из 78 тыс., которые вмещает стадион, всего несколько тысяч достались болельщицам. Билеты были раскуплены сразу после поступления в продажу, аналитики ожидают, что трибуны будут полупустыми. Несмотря на это, власти не намерены позволить большему числу женщин попасть на игру.

На арене сектора мужчин и женщин будут разделены пустыми местами и металлическим забором. В Иране констатируют, что женщин по сути посадят в клетку на стадионе.

Активисты отмечают, что женщины смогут прийти на матч с Камбоджей, но власти Ирана не озвучили, снято ли ограничение окончательно и смогут ли болельщицы посещать игры в будущем.

футбол Иран ЧМ-2022

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