Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

Российский теннисист Даниил Медведев Фото: Michele Eve Sandberg/Icon Sportswire via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира в Монако, сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во вторник.

"После того, как 12 апреля 2021 года был получен положительный результат теста на COVID-19, Даниил Медведев был исключен из Rolex Monte-Carlo Masters", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Медведев был отправлен на изоляцию и находится под наблюдением врачей.

Медведев - российский теннисист, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP. За карьеру он дважды становился финалистом турниров Большого шлема (Australian Open 2021 и US Open 2019) и трижды выигрывал турниры серии Masters ATP.