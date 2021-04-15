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ХК "Авангард" стал финалистом Кубка Гагарина

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Авангард" (Омск) обыграл казанский "Ак Барс" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1). Победу омской команде принесли шайбы Кирилла Семенова (11) и Покка Вилле (50), а также дубль Оливера Каски (20 и 64). За "Ак Барс" отличились Дмитрий Воронков (13-я минута), Альберт Яруллин (35) и Артем Галимов (37).

Счет в серии – 4:3 в пользу "Авангарда".

Соперником "Авангарда" по финальной серии Кубка Гагарина станет московский ЦСКА, который ранее обыграл в полуфинале СКА (Санкт-Петербург).

Финальная серия начнется 18 апреля, первый матч пройдет в Москве.

ЦСКА становился обладателем трофея в 2019 году. "Авангард", который выходил в финал турнира в 2012 и 2019 годах, ни разу не становился победителем Кубка Гагарина.

хоккей Авангард Ак Барс

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