Российский боец ММА Немков вышел в полуфинал Гран-при Bellator
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вадим Немков вышел в полуфинал Гран-при американской организации Bellator, победив единогласным решением судей экс-чемпиона американца Фила Дэвиса.
В полуфинале россиянин встретится с победителем другого боя 1/4 турнира, который пройдет 7 мая, между кубинцем Йоэлем Ромеро и американцем Энтони Джонсоном.
В другом полуфинале сразятся американец Райан Бейдер, победивший 9 апреля единогласным решением бразильца Лиото Мачиду, и победитель пары Кори Джонсон(США) - Довлетджан Ягшимурадов (Узбекистан).
Вадим Немков имеет профессиональный рекорд 13-2 и является действующим чемпионом Bellator MMA в полутяжелом весе. Россиянин завоевал титул в августе 2020 года, победив американца Бейдера техническим нокаутом.