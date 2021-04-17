Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:04

Российский боец ММА Немков вышел в полуфинал Гран-при Bellator

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вадим Немков вышел в полуфинал Гран-при американской организации Bellator, победив единогласным решением судей экс-чемпиона американца Фила Дэвиса.

В полуфинале россиянин встретится с победителем другого боя 1/4 турнира, который пройдет 7 мая, между кубинцем Йоэлем Ромеро и американцем Энтони Джонсоном.

В другом полуфинале сразятся американец Райан Бейдер, победивший 9 апреля единогласным решением бразильца Лиото Мачиду, и победитель пары Кори Джонсон(США) - Довлетджан Ягшимурадов (Узбекистан).

Вадим Немков имеет профессиональный рекорд 13-2 и является действующим чемпионом Bellator MMA в полутяжелом весе. Россиянин завоевал титул в августе 2020 года, победив американца Бейдера техническим нокаутом.

ММА Вадим Немков

Новости

Рублев победил Надаля в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

ФК "Локомотив" наказан проведением домашнего матча РПЛ на нейтральном поле

Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов

Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов

Синицина и Кацалапов выиграли произвольную программу на командном ЧМ

Российские фигуристы увеличили отрыв от США на командном ЧМ

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ

Россия стала лидером командного ЧМ среди фигуристов после ритм-танца

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код