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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16

Календарь "Формулы-1" с 2022 года пополнит Гран-при Майами

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - С 2022 года в календаре "Формулы-1" появится Гран-при Майями, контракт заключен на десять лет, сообщается на сайте чемпионата.

Сейчас на территории США гонки "Формулы-1" проходят только в техасском Остине.

Протяженность трассы в Майами в районе комплекса Hard Rock Stadium составит 5,41 км, на ней будет 19 поворотов и три прямых, а также три зоны DRS. Максимальная скорость на трассе будет достигать ориентировочно 320 км/ч.

Генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали заявил, что дата проведения Гран-при Майами пока неизвестна, гонка может состояться "во второй четверти года".

Это будет первая гонка "Формулы-1" в Майами. В штате Флорида соревнования этого класса гонок не проходили с 1959 года, когда состоялось единственное Гран-при на трассе Себринг.

За всю историю чемпионата "королевские гонки" проходили в 11 разных локациях на территории США,

Формула-1 Майми

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