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Лыжник погиб на "Авачинском марафоне" на Камчатке

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В ходе лыжных соревнований "Авачинский марафон" на Камчатке один спортсмен погиб, другой госпитализирован с травмами, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Камчатского края.

"По предварительным данным, скончавшийся спортсмен - 1960-го года рождения, не страдал хроническими заболеваниями, а в день старта не жаловался на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

Проверку по факту гибели лыжника из Краснодара проводит полиция. Следователям предстоит установить причину его смерти.

В ходе соревнований также пострадал лыжник 1972 года рождения.

"Предполагается, что именно его падение запечатлено на видео, которое распространяется в социальных сетях. Пострадавший находится в стационаре. Согласно информации краевого Минздрава его состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.

На видеокадрах с "Авачинского марафона", которые распространяют в соцсетях, видно как на резком вираже несколько человек падают, один из них врезается в дерево.

27-й "Авачинский марафон" прошел на биатлонном комплексе в Петропавловске-Камчатском 18 февраля. Соревнования собрали лыжников со всей России.

Камчатский край

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