"Бавария" и ПСЖ отказались входить в Суперлигу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Немецкая "Бавария" не намерена входить в состав европейской футбольной Суперлиги, заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Руммениге.

"От имени совета директоров я хотел бы четко прояснить, что "Бавария" не будет принимать участие в Суперлиге, - приводит слова Руммениге Daily Mail.

"Бавария" солидарна с Бундеслигой. Для нас всегда было и остается большим удовольствием иметь возможность играть и представлять Германию в Лиге чемпионов. Мы все с любовью вспоминаем нашу победу в Лиссабоне в Лиге чемпионов 2020 года (в финале) - вы не забудете такой радостный момент. Для "Баварии" Лига чемпионов - лучшее клубное соревнование в мире", - подчеркнул руководитель клуба.

Аналогичной позиции придерживаются и во французском "Пари Сен-Жермен" – клубе, который "Бавария" обыграла в финале Лиги чемпионов-2019/20.

"ПСЖ продолжит сотрудничество с УЕФА, Европейской ассоциацией клубов (ЕКА) и всеми заинтересованными сторонами футбольной семьи - на основе принципов добросовестности, достоинства и уважения ко всем", - заявил председатель и главный исполнительный директор ПСЖ Насер Аль-Хелаифи.

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Всего планируется участие 20 команд, из них 15 - клубы-основатели Суперлиги и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах.