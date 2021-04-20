ЦСКА сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина c "Авангардом"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) одержал победу над соперниками из омского "Авангарда" во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, проходившая на арене ЦСКА, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Победу московской команде принесли результативные броски Максима Шалунова (36-я минута, в большинстве), Антона Слепышева (44) и Александра Попова (48).

Счет в серии до четырех побед - 1:1.

Следующая игра серии пройдет 22 апреля в подмосковной Балашихе, где омский клуб проводит свои домашние матчи.

ЦСКА является действующим обладателем трофея. "Авангард" никогда не выигрывал Кубок Гагарина.

Обе команды уже играли в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги - в сезоне-2018/2019, где победил ЦСКА. Сезон-2019/20 не был завершен из-за пандемии.