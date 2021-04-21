"Крылья Советов" победили "Ахмат" и вышли в финал Кубка России по футболу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" стал первым финалистом розыгрыша Кубка России.

В полуфинале соревнования "Крылья Советов" в гостях обыграли грозненский "Ахмат". Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти успешнее (4:1) оказались гости.

Самарский клуб, в настоящее время выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по статусу дивизион отечественного футбола) в финале сыграет с победителем пары "Локомотив" – ЦСКА. Московские клубы свой матч проведут в среду позднее.