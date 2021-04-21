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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51

Женский ЧМ по хоккею в Канаде перенесен из-за пандемии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о переносе чемпионата мира среди женщин, который должен был пройти в Канаде в мае.

Как сообщает пресс-служба ИИХФ, к такому решению пришлось прийти из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.

"Это очень разочаровывающая новость, мы получили всего за несколько недель до начала турнира", - сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

"Мы твердо верим, что у нас были адекватные меры безопасности для защиты игроков, официальных лиц, зрителей и всех жителей Галифакса и Труро, основываясь на опыте ИИХФ и канадского хоккея с шайбой при проведении чемпионата мира среди юниоров в Эдмонтоне", - подчеркнул глава федерации.

Женский ЧМ должен был пройти с 6 по 17 мая. Сообщается, что ИИХФ и оргкомитет турнира занимаются поиском новых дат для турнира.

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