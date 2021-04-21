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Российский борец Найфонов стал трехкратным чемпионом Европы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал золото в весовой категории до 86 кг на чемпионате Европы, проходящем в Варшаве в среду.

В финале Найфонов одолел грузина Сандро Аминашвили - 8:0. Таким образом, Найфонов стал трехкратным чемпионом континента. Ранее он побеждал на ЧЕ-2018 в Каспийске (Россия) и на ЧЕ-2020 в Риме (Италия). Кроме этого, он брал бронзу на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане (Казахстан).

Для России это уже пятая награда высшей пробы на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который стартовал 19 апреля в столице Польши. Ранее победили Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг). Кроме этого, Начын Монгуш (до 57 кг) взял серебро.

вольная борьба

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