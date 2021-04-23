Петербург и Севилья получили дополнительные матчи Евро-2020

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил Санкт-Петербургу и Севилье право провести дополнительные матчи чемпионата Европы-2020, сообщил глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.

"Севилья и Санкт-Петербург - официально! Впереди еще немного работы, мы начинаем сначала - лагерь, переезды, вся логистика", - написал он в твиттере.

Sewilla i San Petersburg- oficjalnie!!! 🇵🇱⚽️🇵🇱 Trochę pracy przed nami, zaczynamy od nowa- obóz, przejazdy, cała logistyka⚽️🇵🇱 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 23, 2021

Подразумевается, что два матча сборная Польши проведет в этих городах.

Как сообщалось, в пятницу УЕФА должен утвердить окончательный список городов, которые примут матчи чемпионата Европы. Под вопросом оставались три города – Бильбао, Дублин и Мюнхен. При этом власти испанского города уже получили уведомление УЕФА о том, что право Бильбао на проведение матчей Евро-2020 отозвано.

Евро-2020 пройдет в 2021 году в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который, согласно изначальному плану, должен был принять три матча группового этапа и один четвертьфинал. Чемпионат Европы должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.