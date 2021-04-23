Нагорный стал семикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Россиянин также является трехкратным чемпионом мира

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Никита Нагорный на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, проходящем в Базеле (Швейцария), завоевал золото в индивидуальном многоборье.

Второе место занял его соотечественник Давид Белявский. Тройку призеров замкнул украинец Илья Ковтун.

Таким образом, Нагорный стал семикратным чемпионом Европы. Также он является действующим трехкратным чемпионом мира.

24 и 25 апреля пройдут финалы в отдельных видах. Нагорный пробился в финал в вольных упражнениях, упражнениях на коне, упражнениях на кольцах, в опорном прыжке и в параллельных брусьях.

Белявский представит Россию в финале в упражнениях на коне, в параллельных брусьях и на перекладине. Также в финал вольных упражнений вышел Кирилл Прокопьев.

Ранее в пятницу в женском многоборье первенствовала россиянка Виктория Листунова. Кроме этого, серебро завоевала тоже представительница национальной сборной Ангелина Мельникова.

Соревнования завершатся 25 апреля.