"Локомотив" разгромил "Тамбов", "Динамо" проиграло "Химкам" в ЧР по футболу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" нанесли крупное поражение "Тамбову" в выездном матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Поединок в Саранске завершился со счетом 2:5. За столичный клуб дважды отличился Гжегош Крыховяк (40 и 60 минуты), по разу забили Федор Смолов (47), Мурило (74) и Мацей Рыбусь (79).

В составе "Тамбова" мячи забили Азер Алиев (45+2) и Денис Кайков (78). На 77-й минуте полузащитник хозяев Юрий Бавин не реализовал пенальти (отразил вратарь).

"Локомотив" одержал восьмую победу подряд. "Железнодорожники" набрали 52 очка и в турнирной таблице занимают второе место, уступая "Зениту" шесть баллов. Соперники встретятся в следующем туре 2 мая в Петербурге.

"Тамбов" - аутсайдер чемпионата. Клуб находится на последнем 16-м месте и имеет 13 очков.

Кроме этого, в субботу московское "Динамо" на своей арене имени Льва Яшина принимало подмосковные "Химки". Встреча завершилась победой гостей. Гол в конце встречи забил нападающий "Химок" Максим Глушенков.

"Динамо" занимает шестое место, имея в активе 46 очков. "Химки" находятся на восьмом месте, набрав 41 очко.