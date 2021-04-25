Футболисты киевского "Динамо" досрочно стали чемпионами Украины

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Киевское "Динамо" со счетом 5:0 одержало победу над клубом "Ингулец" и завоевало чемпионский титул за три тура до завершения футбольного сезона.

Первые два гола в ворота "Ингульца" ударами головой забили Забарный и Беседин. После перерыва два мяча в ворота противника забил Цыганков. Пятый мяч ударом головой после розыгрыша углового забил Попов.

"Динамо" впервые с 2016 года завоевало золотые медали чемпионата Украины. Подопечные Мирчи Луческу в таблице 23-го тура украинской Премьер-лиги стали недосягаемыми для конкурентов.