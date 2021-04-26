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Федерация пауэрлифтинга России отстранила Гайбуру на четыре года за допинг

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Федерация пауэрлифтинга России на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Евгения Гайбуру на четыре года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). Срок наказания Гайбуры начинается с 18 ноября 2020 года.

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России также приняла решение дисквалифицировать Алексея Серегина, вызывавшегося в состав сборной России, на четыре года за аналогичное нарушение. Срок его наказания начинается с 21 мая 2020 года.

Евгений Гайбура

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