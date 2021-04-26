Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Ушла из жизни легкоатлетка Тамара Пресс

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - На 84-м году жизни умерла советская трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Тамара Пресс, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики в понедельник.

Пресс завоевала в 1958 году золотую медаль чемпионата Европы, победив в метании диска и толкании ядра. На Олимпийских играх в Риме 1960 года легкоатлетка завоевала золотую и серебряную медали в толкании ядра и метании диска, а в 1964 году в Токио выиграла золото в обеих дисциплинах. Также Пресс стала трехкратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР. Всего она получила шесть золотых медалей на международных соревнованиях.

После завершения спортивной карьеры Пресс стала тренером и занялась научной работой. Занимала пост заместителя председателя российского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов.

О месте и дате прощания сообщат дополнительно.

Тамара Пресс

Новости

Гроссмейстер Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге

Гроссмейстер Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге

"Спартак" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Райана Гиггза отстранили от Евро-2020 после обвинений в нападении на женщин

Три матча Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

Три матча Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

Петербург и Севилья получили дополнительные матчи Евро-2020

Петербург и Севилья получили дополнительные матчи Евро-2020

Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"

МОК разрешил РФ использовать музыку Чайковского вместо гимна на чемпионатах мира

"Барселона" осудила давление и запугивание в ситуации с Суперлигой

ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда"

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ОИ

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ОИ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код