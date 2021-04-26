Ушла из жизни легкоатлетка Тамара Пресс

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - На 84-м году жизни умерла советская трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Тамара Пресс, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики в понедельник.

Пресс завоевала в 1958 году золотую медаль чемпионата Европы, победив в метании диска и толкании ядра. На Олимпийских играх в Риме 1960 года легкоатлетка завоевала золотую и серебряную медали в толкании ядра и метании диска, а в 1964 году в Токио выиграла золото в обеих дисциплинах. Также Пресс стала трехкратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР. Всего она получила шесть золотых медалей на международных соревнованиях.

После завершения спортивной карьеры Пресс стала тренером и занялась научной работой. Занимала пост заместителя председателя российского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов.

О месте и дате прощания сообщат дополнительно.