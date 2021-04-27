Юниорская сборная России по хоккею обыграла команду США на ЧМ до 18 лет

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Юниорская сборная России по хоккею до 18 лет в своем дебютном матче на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года одержала победу над сборной США в овертайме со счетом 7:6.

Основное время закончилось со счетом 6:6 - у американцев заброшенными шайбами отметились Чесли, Дюк (2), Беренс, Страки и Пастухов. В российской сборной сетку ворот противника поразили Юров, Чибриков, Мичков (2) и Мирошниченко (2).

В овертайме победную шайбу забросил Чибриков. Лучшим игроком в сборной России был объявлен Даниил Юров.

Следующий матч россияне в рамках группы B проведут в среду 28 апреля против сборной Финляндии, а США сыграет в среду против сборной Германии, которая в дебютном матче группы уступила команде Чехии со счетом 1:3.

Чемпионат мира по хоккею 2021 среди юниорских команд (U18) проходит в США с 26 апреля по 6 мая.