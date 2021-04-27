ХК "Локомотив" подписал новые контракты с шестью хоккеистами основного состава

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" объявил о продлении контрактов с шестью хоккеистами, сообщает пресс-служба клуба во вторник.

Защитники Рушан Рафиков, Никита Черепанов и Максим Осипов, а также форвард Артем Ильенко подписали двухлетние соглашения с "Локомотивом".

Еще один нападающий - Денис Алексеев - поставил подпись под однолетним контрактом с "железнодорожниками".

Помимо этого, достигнута договоренность о новом однолетнем соглашении с нападающим Егором Авериным, для которого предстоящий сезон должен стать юбилейным - десятым в форме "Локомотива".

1 мая официально откроется трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге.