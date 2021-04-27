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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28

Футболист сборной России Александр Головин заразился COVID-19

Футболист сборной России Александр Головин заразился COVID-19
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус после воскресного матча чемпионата Франции, сообщает пресс-служба национальной команды.

Игрок находится на карантине, сказал главный врач сборной России Эдвард Безуглов.

"Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи. Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждем его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к ЕВРО", - отметил он.

Александр Головин

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